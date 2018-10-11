ضربة جديدة لبوكيتينو مدرب توتنهام بابتعاد لاعبه شهرين بسبب الإصابة

قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن المدافع يان فيرتونخين لن يعود للعب قبل ديسمبر؛ بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض قلب الدفاع البلجيكي (31 عامًا) للإصابة خلال الفوز 2/0 على هدرسفيلد تاون في الدوري الشهر الماضي.

وبعد التقييم الطبي، أكد النادي أن فيرتونخين سيواصل عملية التأهيل على أمل العودة للعب خلال حوالي شهرين.

وسيغيب فيرتونخين عن مباريات توتنهام في الدوري أمام ويستهام يونايتد ومانشستر سيتي وولفرهامبتون واندرارز وكريستال بالاس وتشيلسي وآرسنال، إضافة لمواجهات آيندهوفن وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.