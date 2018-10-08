إصابة إريكسن لاعب وسط توتنهام “في المعدة” قد تكون مزمنة

يواجه توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لطمة جديدة، بعد أن أعلن أوجه هاريده، مدرب منتخب الدنمارك، أن المشكلة الصحية التي يعاني منها صانع اللعب كريستيان إريكسن قد تكون مزمنة.

ولم يشارك اللاعب، البالغ عمره 26 عامًا، منذ فوز فريقه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2-1 على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون، في 22 سبتمبر/ أيلول.

وكان توتنهام يتوقع أن يعود إريكسن بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، لكن هاريده قال إنه من غير المرجح أن يسافر لاعب خط الوسط مع منتخب الدنمارك أمام أيرلندا، السبت المقبل، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات تلفزيونية: “يعاني كريستيان من مشكلة في المعدة… هذه المشكلة ربما تكون مزمنة، وهذا ما يخشاه توتنهام أيضًا بالطبع.

“ربما لا يحدث هذا لكريستيان. سنخوض مباراتين مهمتين في نوفمبر/ تشرين الثاني أيضًا. سنتابع حالته لكنني لا أعتقد أن كريستيان سيشارك أمام أيرلندا في دبلن”.

وأعلن توتنهام، الأسبوع الماضي، أن مدافعه البلجيكي يان فرتونن قد يغيب لفترة أكبر من المتوقع؛ بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

كما يغيب عن صفوف توتنهام أيضًا بسبب الإصابة موسى ديمبلي (الفخذ)، وديلي آلي (عضلات الفخذ الخلفية)، وسيرج أورييه (الفخذ).

وستواجه الدنمارك منتخب النمسا في مباراة ودية في هرنينج، بعد ثلاثة أيام من مباراة أيرلندا.