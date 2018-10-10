صراع الأصوات يشتعل بين ميسي ومحمد صلاح في استفتاء “فرانس فوتبول” للكرة الذهبية

يشهد موقع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، صراعا قويًا بين أنصار النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بشأن من بينهما سيفوز بالجائزة.

وأعلنت فرانس فوتبول الفرنسية، يوم الاثنين، عن قائمة تضم 30 لاعبًا من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، المصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش.

وتستبعد أغلب الترشيحات النجمين معًا للفوز بالكرة الذهبية، التي يبقى لقبها بين الرباعي الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان أنطوان غريزمان وكليان مبابي.

ورغم كل التوقعات والترشيحات فأكثر من مليون مصوت في موقع “فرانس فوتبول” ذهبت أغلب أصواتهم نحو النجمين ميسي وصلاح، واللذين حصلا سويًا حتى الآن، على 80% من الأصوات.

ويتقدم حاليًا ميسي على الجميع بـ47% متفوقًا على صلاح الذي حصل على 33%.

وتضم القائمة التي أعلنتها فرانس فوتبول 30 لاعبًا لم يحصل 21 منهم على أي صوت من المصوتين.

وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على 9% ومبابي على 2% ولوكا مودريتش على 2%، وغريزمان على 1%، وهم المرشحون الأقوى لحصد اللقب.

بينما توزعت باقي الأصوات على نيمار 2% وإيفان راكيتش وإيدين هازارد 1%، و2% دون رأي.

ولو أن أصوات المشجعين تدخل في نتائج التصويت لكان النجمان ميسي وصلاح مرشحين بقوة لحصد الكرة الذهبية، لكن قوانين الجائزة تضع التصويت بيد صحافيين يمثلون كل دول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اختيار الفائز بالكرة الذهبية لن تشارك فيه الجماهير على الإطلاق، إذ تقوم المجلة الفرنسية باختيار قائمة من 173 صحافيًا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحافي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 مرشحًا من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحافي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليًا بعد فرز أصوات جميع الصحافيين.