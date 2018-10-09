رغم تجاهل غوارديولا.. مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات التجديد مع ليروي ساني 

يخطط مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لبدء التفاوض مع الدولي الألماني ليروي ساني، بشأن تجديد عقده بعد تألق مؤخرًا.

بدأ الجناح الألماني الموسم الجديد بشكل قوي بعد استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده التي ودعت كأس العالم في روسيا من الدور الأول.

وأثار استبعاد ساني، البالغ عمره 22 عامًا، من التشكيلة الأساسية لبيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، التساؤلات حول موقف النادي من تجديد عقد اللاعب.

لكن خلال الشهر الماضي عاد ساني إلى أفضل حالاته بعد صيف صعب، وذلك بعد ولادة طفله الأول، ورغم عجلة سيتي في التجديد للاعب، إلا أن عقده الحالي ينتهي في 2021، وسيحصل على 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع حتى ذلك التاريخ.

لكن صحيفة “صن” البريطانية، قالت إن جناح شالكه الألماني السابق يرغب بالتأكيد في التوصل لشروط جديدة وأفضل، بعد مساعدة سيتي في الفوز بالدوري الموسم الماضي.

وقال مصدر من النادي: “يريد النادي أن يعيد ليروي إلى المفاوضات بعد عودته القوية لمستواه في بداية الموسم الحالي.. إنه متألق على كافة الأصعدة رغم أنها كانت هناك شكوك بشأن مستواه، لكنه أزالها جميعها في الأسابيع الأخيرة”

وساني أحد أقل لاعبي سيتي أجرًا، ويمكن أن يصل أجره إلى مئة ألف إسترليني في الأسبوع، لينضم إلى غابرييل جيسوس وكيفن دي بروين وإدريسون بعد توقيعهم عقودًا جديدة

وانضم ساني إلى سيتي من شالكه في 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 65 مباراة في الدوري الممتاز وسجل 15 هدفًا خلال الموسمين السابقين.