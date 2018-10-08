ماذا قال رياض محرز بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

أكد الجزائري رياض محرز أن إهدار ركلة جزاء قُرب نهاية مباراة فريقه على أرض ليفربول، في مباراة قمة الدوري الإنجليزي أمس الأحد، لن يؤثر على ثقته في نفسه.

أهدر محرز جناح مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 86، ليكتفي حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه ليفربول في مباراة في قمة الترتيب.

وسقط البديل ليروي ساني داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل من فيرغيل فان ديك، لكن الجزائري محرز أطار الكرة فوق العارضة في إستاد أنفيلد.

وربما تتساءل جماهير مانشستر سيتي لماذا تولى محرز، الذي أهدر 5 من آخر 8 ركلات جزاء سددها في دوري الأضواء، تنفيذ الركلة.

وكلّف بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي محرز بتنفيذ الركلة، بدلًا من المهاجم غابرييل جيسوس.

وقال محرز الذي انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي: “هذه كرة القدم، إنها الحياة، لن يؤثر ذلك عليّ مطلقًا. الجميع يهدر ركلات ترجيح حتى اللاعبين الكبار، بالطبع كنت أرغب في التسجيل لأساعد الفريق في التسجيل”.

وأضاف الدولي الجزائري “يجب المضي قُدمًا وأن أحتفظ بقوتي وثقتي، فاللاعب يسجل أحيانًا، وفي أحيانٍ أخرى يخفق، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الأداء كان جيدًا جدًا”.

في سياق متصل، عبّر غابرييل جيسوس عن خيبة أمله من قرار مدربه بيب غوارديولا، بمنح حق تسديد ضربة الجزاء إلى الجزائري رياض محرز، خلال مباراة ليفربول.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن جيسوس قوله: “أنا أسدد ركلات الجزاء مثل رياض محرز. كنت أود تسديدها، بل كنت واثقًا، لذا لم أكن سعيدًا لأنهم لم يسمحوا لي بذلك”.

وأضاف: “ومع ذلك، كان من المهم ألا نخسر المباراة”.

وتابع خيسوس “تحدّث بيب معي، هذا جزء من كرة القدم، وأحيانًا تحدُث مثل هذه الأشياء. سأدعم رياض إذا اختار المدير الفني ذلك مرة أخرى”.