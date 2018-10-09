هل يحقق ريال مدريد حلم إيدن هازارد في الشتاء؟

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن رسالة نجم تشيلسي الدولي البلجيكي إيدين هازارد وصلت لإدارة ريال مدريد والتي قد تحاول تحقيق حلمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال النجم البلجيكي إنه “يحلم باللعب في ريال مدريد منذ كان طفلًا ويعتبره أفضل فريق في العالم، لكنه -أيضًا- شدَّد على أهمية دوره في تشيلسي واستعداده لمناقشة عرض جديد.

وينتهي عقد إيدين هازارد مع تشيلسي صيف 2020 ويفضل فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد التعاقد مع البرازيلي نيمار أو الفرنسي كليان مبابي لقيمتهما الفنية والتجارية، لكن تصريحات الدولي البلجيكي وأزمة الفريق الحالية بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تدفعه لتغيير رأيه.

وطالب المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان مرارًا بالتعاقد مع النجم البلجيكي لكن الإدارة فضلت الانتظار لكون المبلغ المطلوب من تشيلسي كبيرًا جدًّا ويتجاوز 200 مليون يورو.

ورفض هازارد تمديد عقده مع تشيلسي، لكن ذلك لم يمنعه من تقديم بداية نارية هذا الموسم مع الفريق وقيادته لتحقيق نتائج جيدة في كل المسابقات.

ويعرف ريال مدريد أن رفض هازارد تمديد عقده يسهل مهمته في ضمه وبثمن أقل من 100 مليون يورو صيف 2019، كما أن الفريق الإنجليزي يرغب في ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المعار من الفريق الإسباني هذا الموسم بشكل نهائي.

وأكدت إذاعة ” كادينا سير ” أن إدارة ريال مدريد قد تبدأ المحاولة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خصوصًا أن النجم البلجيكي بإمكانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا حسب القوانين الجديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي حال تقديم ريال مدريد عرضًا لضم النجم البلجيكي مبكرًا فسيقضي على حلم إدارة تشيلسي في تمديد عقده ويضطر لبيعه للفريق الملكي.