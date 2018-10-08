الاتحاد الإنجليزي يضاعف مشاكل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية، الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينوي فتح تحقيق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإنَّ الكاميرات التقطت تلفظ مورينيو، ببعض الكلمات باللغة البرتغالية، في مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، السبت الماضي، مضيفة أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة طبيعة تلك الكلمات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال ثبوت تلفظ مورينيو بألفاظ مسيئة، أو مُهينة، فإنه سيتم تطبيق عقوبة على مورينيو بحظره من التواجد على مقاعد البدلاء.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره من 0/2 إلى فوز 3/2 على ملعبه أولد ترافورد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن وأين روني قائد مانشستر يونايتد السابق، قد تم حظره بمباراتين العام 2011، بعد أن التقطته الكاميرات وهو يتلفظ ببعض الكلمات البذيئة.