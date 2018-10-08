جوزيه مورينيو يحدد لاعبيْن لتعزيز صفوف مانشستر يونايتد في يناير

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حدد لاعبين اثنين؛ لتعزيز صفوف فريقه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويعيش مورينيو ضغوطًا هائلة مع تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في الدوري المحلي، إذ جمع 13 نقطة من 8 مباريات، ويتأخر ـ 7 نقاط عن المتصدرين، مانشستر سيتي وتشيلسي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن مورينيو فقد الثقة في ثنائي الدفاع إريك بيلي وفيكتور ليندلوف، ويريد التعاقد مع أليسيو رومانيولي من ميلان، وميلان سكرينيار من إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وما يزيد رغبة مورينيو في ضم ثنائي قطبي ميلان، هو أنهما يمكن أن يشاركا مع مانشستر يونايتد في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حال تأهل الفريق.

وجمع مانشستر يونايتد 4 نقاط من مباراتين في دور المجموعات، ويلتقي مع منافسه يوفنتوس الإيطالي في الجولتين الثالثة والرابعة.