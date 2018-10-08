غوارديولا: لهذا السبب اعتذرت لخيسوس عقب ركلة جزاء رياض محرز

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه قدَّم اعتذارًا للاعبه البرازيلي غابرييل خيسوس عقب نهاية مباراة فريقه أمام ليفربول، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

واعترف بيب بأنه اعتذر للمهاجم البرازيلي، والذي طلب تسديد ركلة الجزاء بدلًا من رياض محرز خلال مواجهة الريدز.

وقال المدير الفني لمان سيتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “بالطبع أنا أعتذر. كان قراري”.

وأضاف: “خلال التدريبات، أرى محرز يقوم بتسديد ضربات الجزاء، وهذا أعطاني الكثير من الثقة”.

وبرّر غوارديولا اختياره لمحرز، لعدم وجود سيرجيو أغويرو، مهاجم الفريق والمُسدّد الأساسي لضربات الجزاء، بعدما خرج في الشوط الثاني قبل الحصول على ركلة الجزاء.