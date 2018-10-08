كيف نجحت نصائح بوغبا لمورينيو في قيادة مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل؟

أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو استشار لاعبه بول بوغبا في طريقة اللعب والتبديلات في الملعب والتحركات الخططية خلال الفوز المثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نيوكاسل في أولد ترافورد، يوم السبت.

ورغم خلافاتهما التي أدت إلى سحب شارة القيادة من الدولي الفرنسي وطرده من التدريبات عقب الخسارة أمام ديربي كاونتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلا أن مورينيو استعان بلاعبه الفائز بكأس العالم لاستشارته بشأن تغيير طريقة اللعب عقب التأخر بهدفين في أول عشر دقائق أمام نيوكاسل.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن مورينيو استمع إلى لاعبيه بين شوطي المباراة بشأن ما يرونه خطأ في الفريق وأدى إلى التأخر بهدفين مبكرين.

واقترح بوغبا حصوله على دور أكثر عمقًا في وسط الملعب باللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم والدفع بمروان فيلايني في لاعب الوسط المدافع وهذا بالضبط ما فعله مورينيو.

وخرج الشاب سكوت مكتوميوناي بعد خروج إيريك بيلي في الدقيقة 19 من المباراة بينما عاد نيمانيا ماتيتش إلى الدفاع وتقدم فيلايني إلى وسط اللعب ومنح بوغبا دورًا هجوميًا أكبر.

ثم بدأ بوغبا (25 عامًا) في تقديم أفضل شوط له هذا الموسم حتى الآن ليقود الفريق إلى الفوز في اللحظات الأخيرة عن طريق ضربة رأس من أليكسيس سانشيز.

وقال مورينيو: “خلال الاستراحة فتحنا قلوبنا وتحدثنا عن تغييرات تكتيكية لمدة دقيقتين. ثم تحدثنا لمدة ثماني دقائق عن أشياء أخرى اعتقدت أنها ستسمح للاعبين أن يكونوا أكثر حرية في الشوط الثاني وفي النهاية حققنا انتصارًا رائعًا”.

وأظهر مورينيو وبوغبا كيف يمكنهما العودة للعمل سويًا بعدما بدا أن أحدهما يجب أن يرحل عن مانشستر يونايتد في ظل الخلافات العلنية بينهما.