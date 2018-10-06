مورينيو يخسر صراع المواقع الاجتماعية أمام بول بوغبا

شهدت علاقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ونجمه الفرنسي بول بوغبا توترا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة وخرجت لوسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية منذ إعلان مدرب مانشستر يونايتد سحب شارة القيادة من لاعبه بطل العالم روسيا 2018 .

وحسب دراسة لموقع ” Pulsar ” فعشاق مانشستر يونايتد انقلبوا بشكل كبير على المدرب البرتغالي لفائدة النجم الفرنسي وأصبحوا يطالبون برحيله عن الفريق بعد النتائج السيئة الأخيرة وابتعاده عن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 9 نقاط.

وفي بداية الأزمة بينه وبين نجمه الفرنسي وقبل أن تصبح علنية في الصحافة العالمية كانت العلامات الإيجابية في المواقع الاجتماعية لفائدة مورينيو بنسبة 73 في المئة مقابل 27 في المئة لفائدة بوغبا.

لكن تغيرا كبيرا طرأ في المدة الأخيرة حيث تحولت العلامات الإيجابية لفائدة بول بوغبا بنسبة 65 في المائة مقابل 35 في المائة لمورينيو في نهاية الشهر الماضي.

وبجانب النتائج السلبية ارتكب المدرب البرتغالي خطأ كبير حين رفض مصافحة نجمه قبل تدريبات الفريق وهو سلوك غير رياضي من قائد ومسؤول على الفريق وكل اللاعبين.