انتقادات لاذعة لرياض محرز عقب إهدار ركلة الجزاء في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أهدر الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليكتفي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي مع مستضيفه ليفربول في قمة البريميرليغ ما فتح النار على لاعب وسط ليستر سيتي السابق.

واستغربت جماهير مانشستر سيتي تولي محرز تسديد ركلة الجزاء خاصة أنه أهدر 5 من آخر 8 ركلات في الدوري.

وسقط البديل ليروي ساني داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من المدافع الهولندي فيرغيل فان ديك لكن الجزائري محرز أطاح بالكرة فوق العارضة باستاد أنفيلد.

ويتساوى الفريقان برصيد 20 نقطة مع تشيلسي لكن مانشستر سيتي يتصدر المسابقة بفارق الأهداف، بينما يأتي فريق المدرب يورغن كلوب في المركز الثالث.

لكن زميله جون ستونز قال عقب المباراة عن محرز: “رياض كان يسدد ركلات الترجيح بشكل جيد قبل أن يطيح بالركلة أعلى المرمى في أنفيلد”.

ورغم إهدار محرز للعديد من ركلات الجزاء من قبل إلا أن المدافع الدولي الإنجليزي يؤكد أن زميله الجزائري كان في حالة جيدة.

وأوضح قلب دفاع مانشستر سيتي “محرز كان يسدد ركلات الجزاء بشكل جيد في التدريبات طوال الأسبوع. مثل هذه الأشياء تحدث في المباريات. الأمر نفسه قد يحدث معي. أعتقد أن رياض قدم ما عليه وبذل قصارى جهده”.

هجوم الجماهير

وانتقدت جماهير مانشستر سيتي قرار منح محرز فرصة تسديد ركلة الجزاء، وصبت غضبها على الدولي الجزائري الذي أهدر فوزًا كان في المتناول على ليفربول الذي تغلب على حامل لقب البريميرليغ مرتين في “أنفليد” الموسم الماضي في البريميرليغ ودور الـ 8 في دوري الأبطال.

وأهدر محرز 7 من آخر 12 ركلة جزاء ما منح جماهير النادي الفرصة لانتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور نهاية المباراة.

وقال حساب مانشستر سيتي على “تويتر”: “لا لا لا ” عقب إهدار محرز الركلة، بينما قال أحد المشجعين على تويتر أيضًا مع وضع صورة على القمر يتناقلها رواد فضاء: “الكرة التي سددها محرز بعدما هبطت على القمر”.

وانتقد أحد جماهير مانشستر سيتي أيضًا منح محرز خاصية تسديد ركلات الجزاء خلال النسخة الجديدة من لعبة “فيفا 19” التي تم طرحها في الأسواق الشهر الماضي، وقالت إحدى مشجعات النادي ضاحكة “لقد رأيت تسديدة محرز تطير إلى جوار منزلي”.

