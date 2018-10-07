جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي وآرسنال وتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي (صورة)

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء من النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 86.

ولحساب الجولة نفسها حقق آرسنال فوزًا كبيرًاعلى فولهام بنتيجة 5/1، كما هزم تشيلسي مضيفه ساوثهامبتون 3/0.

وفي أبرز مباريات الجولة الثامنة حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على نيوكاسل بنتيجة 3/2، وفاز توتنهام 1/0 على كارديف سيتي،

وتتصدر 3 أندية جدول الترتيب، إذ تملك أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول 20 نقطة لكل منهم، في حين يملك آرسنال 18 نقطة في المركز الرابع.

كما يملك توتنهام 18 نقطة لكن في المركز الخامس.

وفي المركز السادس يملك بورنموث 16 نقطة في المركز السادس، في حين يقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن وفي جعبته 13 نقطة.