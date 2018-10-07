تعادل مخيّب بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضمن قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وكان الشوط الأول مخيبًا بعد أن انتهى بالتعادل السلبي، كما لم يقدم الفريقان أداءً مثيرًا.

ولم يكن الشوط الثاني أفضل حالًا، وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعد تدخل من فيرجيل فان ديك على ليرو ساني، وتقدم الجزائري رياض محرز للتسديد، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى في الدقيقة 87، ليحرم فريقه من تحقيق 3 نقاط ثمينة.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى 20 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب، ويأتي تشيلسي في المركز الثاني، ثم ليفربول ثالثًا.

وهذه المباراة رقم 15 بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، حيث فاز كلوب 8 مرات، مقابل 5 لغوارديولا، في حين تعادلا مرتين.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز على ليفربول في آخر 4 مباريات، إذ فاز الريدز 4/3 في الدوري المحلي، ثم 3/0 و2/1 في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم تعادل اليوم.