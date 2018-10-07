شاهد منزل هاري كين الذي يبلغ ثمنه 17 مليون جنيه إسترليني (صور)

انتقل المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير رفقة خطيبته كايت جودلاند وابنتيهما آيڤي وڤيڤيان، إلى منزل جديد في العاصمة لندن يساوي ١٧ مليون جنيه إسترليني.

وكان النجم الإنجليزي قد وقّع على عقد إيجار للمنزل يمتد على مدار العام، بواقع ١٥ ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، و٧٨٠ ألف جنيه إسترليني سنويًا، مع إمكانية شراء المنزل بعد انتهاء العقد ذي السنة.

ويحتوي المنزل على صالة سينما، سبا، حمام سباحة، ناد رياضي “چيم”، وساونا.

ويحتوي المنزل على حمام سباحة داخلي ذي تدفئة يبلغ من الطول ١٤ مترًا، وأيضًا ساونا وجاكوزي.

والحمام الخاص بالمنزل مصنوع من الرخام المصري الفاخر ويحتوي على تلفاز عالي الجودة “HD”.

وتحتوي صالة السينما على شاشة عرض ذات مقاس ١٤٢ إنشًا ونظام صوت مسرحي، وتكفي الصالة لـ٨ أشخاص على الأقل.

وصرح مصدر قائلًا: “هاري كين كان قد قام بإعداد ميزانية تبلغ ٨ ملايين جنيه إسترليني لشراء منزل، وعند رؤيته لهذا المنزل ظن أنه خارج نطاق قدرته الشرائية”.

وصرح أيضًا: “عندما رأت كايت المنزل لأول مرة وقعت في حبه، وفي حب الأثاث والتصميم العصري الفاخر للمنزل”.

الجدير بالذكر، أن المبلغ السنوي لإيجار المنزل والبالغ ٧٨٠ ألف جنيه إسترليني، يعتبر أكثر من 3 أضعاف متوسط مبلغ الإيجار السنوي لمنزل في إنجلترا، ولكن النجم الإنجليزي الذي وقّع مؤخرًا على عقد جديد مع ناديه، يتلقى بموجبه راتب ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، قد لا يسبب له هذا المبلغ أزمة.