هل أثر كأس العالم على مستوى هاري كين مع توتنهام؟.. اللاعب يجيب

تراجع مستوى هاري كين، هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا وثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في الأسابيع الأخيرة، حيث فشل في التسجيل في 4 لقاءات مع فريقه توتنهام ومنتخب إنجلترا.

وتحدثت صحيفة “صن” عن الإرهاق الذي نال من أغلب لاعبي توتنهام بعد كأس عالم جيدة، حيث تواجد 9 لاعبين من الفريق في نصف نهائي كأس العالم الأخيرة في روسيا وعادوا كلهم للفريق قبل بداية الموسم بعد عطلة قصيرة.

وفشل كين في التسجيل مع منتخب إنجلترا في لقاءين أمام إسبانيا وسويسرا، ومع توتنهام أمام واتفورد وليفربول، لكنه أبدى استعداده لبداية المشوار في دوري أبطال أوروبا وقيادة فريقه للفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ورفض المهاجم الدولي الإنجليزي كل التقارير التي تحدثت عن كونه منهكًا بسبب المشوار في كأس العالم والعطلة القصيرة، وقال في تصريحات نشرتها “صن”: “أشعر أنني بخير ولياقتي جيدة، وإن كنت عكس ذلك فالمسؤولون لن يختاروني للعب، الناس يذهبون للبحث عن أسباب خصوصًا حين تكون جزءًا مهمًا من الفريق وموجودًا لتسجيل الأهداف”.

وأضاف: “كفريق بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل وقلنا ذلك قبل بداية الموسم، نملك فريقًا جيدًا وقويًا والإدارة لم ترد التعاقد مع لاعبين جدد وهذا يعني أنهم يملكون ثقة كبيرة في اللاعبين وعلينا أن نرد لهم الجميل”.

وتابع: “الأمر ليس متعلقًا بالإجهاد، لكننا لم نكن جيدين خصوصًا بالكرة، فزنا باللقاءات الثلاثة الأولى لكن الخسارة أمام واتفورد كانت مخيبة للآمال بسبب طبيعة لعب المنافس اندفاعه البدني، كانت خيبة أمل أن نخسر بتلك الطريقة”.

وأكد المهاجم الدولي الإنجليزي، أن الثقة متبادلة بينه وبين الجميع في توتنهام ويجب عليه أن يكون جاهزًا للعودة للتسجيل.

وعن مباراة إنتر ميلان، أشار: “لا أحد يريد الهزيمة في لقاءات كبرى، حاليًا لدينا لقاء كبير أمام إنتر ميلان وإن حققنا الفوز سنعزز الثقة في أنفسنا”.

وشدد قائد منتخب إنجلترا، أن فريقه سيشهد في الموسم فترات متقلبة، لكن على اللاعبين استعادة نسق الفريق، قائلاً: “سنعود مجددًا في الموسم لكوننا إحدى الفرق الجاهزة والقوية وسنكون كذلك هذا الموسم، حين نكون في نسق جيد ونلعب لقاء تلو اللقاء فهذا ما أحبه وسأتواجد في المكان الذي تعرفونه في المكان الذي أسجل من خلاله أهدافًا، بإمكاننا تغيير الوضع الحالي وتحقيق نتائج جيدة من جديد”.