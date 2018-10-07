تشيلسي يستعيد توازنه بالفوز على ساوثهامبتون وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد نادي تشيلسي توازنه في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 3/0، على مضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وتقدم تشيلسي عبر نجمه البلجيكي إدين هازارد بتسديدة في الدقيقة 30، مستغلًا كرة متقنة من زميله روس باركلي، وانتهى الشوط الأول على هذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل باركلي نفسه الهدف الثاني لتشيلسي، بعد أن وصلته الكرة من زميله أوليفير جير، وعزز ألفارو موراتا الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 90.

وهذا الفوز الأول لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، بعد تعادلين مع ويستهام يونايتد وليفربول في الجولتين الماضيتين، ليرفع الفوز رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بانتظار نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في وقت لاحق من اليوم، إذ يملك كل منهما 19 نقطة.