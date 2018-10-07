أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. إدين هازارد وباركلي يتقدمان للبلوز (فيديو)

سجل النجم البلجيكي إدين هازارد الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت ميريز.

وجاء هدف هازارد في الدقيقة 30، مستغلًا كرة متقنة من روس باركلي الذي خطف الكرة من لاعبي المنافس.

وهذا سابع أهداف هازارد، البالغ من العمر 27 عامًا، مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأضاف روس باركلي الهدف الثاني للبوز في الدقيقة 57 بتسديدة قريبة مستغلًا كرة وصلته من أوليفير جيرو.

ويملك تشيلسي 17 نقطة، وفوزه اليوم يرفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، بانتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي المتصدر ومنافسه ليفربول الثاني.