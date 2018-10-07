القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض نادي ليفربول مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي على ملعب “آنفليد”، مساء اليوم الأحد، في قمّة الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

والتقى الفريقان من قبل خلال 78 مباراة في مختلف البطولات، كان لليفربول اليد العليا في الفوز على السيتي بواقع (43 مباراة)، بينما حسم الفريق السماوي الفوز في 14 مواجهة وفرض التعادل كلمته خلال 21 مباراة أخرى.

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة ترتيب جدول البطولة برصيد 19 نقطة لكل منهما، بفارق نقطة عن توتنهام ونقطتين عن تشيلسي الذي سيواجه ساوثهامتون.

السيتزن، خاض 7 جولات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق الفوز في 6 وتعادل في أخرى، سجل 21 هدفًا ودخل مرماه 3 أهداف فقط.

على الجانب الآخر، خاض ليفربول -أيضًا- 7 جولات حقق الفوز في 6 منها وتعادل في أخرى، سجل 15 هدفًا وسكن مرماه 3 أخرى.

مباراة اليوم ستحسم صراع الصدارة بين الفريقين بشكل مؤقت قبل فترة التوقف الدولية والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادية والنصف بتوقيت السعودية.. ويُنقل اللقاء المرتقب عبر قناة “beIN SPORTS HD 2” بتعليق خليل البلوشي.

– تردد قناة بي إن سبورت HD2 على نايل سات:

التردد: 12264

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

– تردد قناة بي إن سبورت 2 على سهيل سات:

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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