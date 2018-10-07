قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. غوارديولا يرفض مقارنة محمد صلاح بأغويرو لهذا السبب

رفض الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المقارنة بين لاعب فريقه سيرجيو أغويرو، ومحمد صلاح، نجم نادي ليفربول، قبل مباراتهما، مساء اليوم الأحد، في ملعب آنفيلد.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”، إنَّ صلاح يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، ويستمر عليه لـ8 أو 9 سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته بأغويرو.

وأوضح غوارديولا: “صلاح ما زال أصغر سنًّا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا ما زلنا سنراه في المستقبل”.

وأضاف: “لكن اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفًا في الموسم، دائمًا يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض”.

وتابع :”صلاح لاعب ممتاز، وسيحرز أهدافًا في المستقبل. ما يمر به الآن يحدث أحيانًا. أغويرو سجَّل الكثير من الأهداف، لكن في بعض الأحيان لم يسجل”.

وأكمل: “في كم سنة سجل أغويرو تلك الأهداف؟.. 8، أو 9 سنوات. بالنسبة لصلاح ما شاهدناه، هو موسم واحد من 7، أو 8 سنوات سيقضيها هنا”.

وينتظر جمهور ليفربول وعشاق صلاح في مختلف الدول، انتفاضة النجم الموهوب، وهداف الموسم الماضي، ليرد على الانتقادات التي توجه له بسبب تراجع مستواه.

ويتسلح صلاح اليوم بإبداعه في مواجهات مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث لعب مع ليفربول أمام السيتي 5 مرات حصد الفوز في 3 مناسبات وخسر في مرتين.

وسجل صلاح في مباراة الدور الثاني للدوري، هدفًا رائعًا مستغلًّا تقدم حارس السيتي، وصنع آخر، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-3 لصالح ليفربول.

وفي دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، سجل صلاح في شباك مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في أنفيلد التي فاز بها ليفربول بثلاثية دون رد وصنع هدفًا آخر، كما سجل صلاح في فوز فريقه في مباراة الإياب في ملعب الاتحاد (2 ـ 1).