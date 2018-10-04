بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تهاجم راموس مرةً أخرى

تجدد غضب جماهير ليفربول من سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عندما كان محمد صلاح يصافح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي وهو عاري الصدر، ليظهر حزام لاصق على كتفه جراء الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان راموس سببًا فيها.

ولاحظت جماهير ليفربول وجود لاصقة على الكتف الأيسر لصلاح، عقب الخسارة أمام نابولي وهو يصافح أنشيلوتي بعد المباراة التي أقيمت في إيطاليا، يوم الأربعاء، لتصب غضبها مجددًا على راموس.

وتسبب راموس في إصابة صلاح خلال لقاء ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/أيار الماضي في كييف عاصمة أوكرانيا.

وهاجمت جماهير ليفربول راموس مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، حيث قال أحدهم: “اللعنة عليك يا راموس.. انظر إلى كتفه (صلاح)”

ورغم إصابة صلاح، شارك في كأس العالم مع منتخب مصر في روسيا، لكن يبدو أن هذه الإصابة لا تزال تؤثر على أدائه، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، لم يصل بعد إلى أعلى مستوياته في الموسم الماضي، وتشعر الجماهير بالقلق على لياقته البدنية، خاصة عقب ما شاهدوه من إصابة في كتفه.

وقال أحد المشجعين: “لا أعرف الكثير عن الطب، لكن حقيقة أن كتفه لا تزال تؤلمه، سيؤثر ذلك على حركته أو توازنه”. وقال آخر: “أعتقد أن إصابة صلاح لا تزال تزعجه”.

وتلقى قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا تهديدات بالقتل عقب إصابته لصلاح في نهائي دوري الأبطال، وكذلك تلقت عائلته تهديدات مماثلة.

كما استقبلته جماهير إنجلترا بشكل سيئ خلال مباراة إسبانيا وإنجلترا في ويمبلي الشهر الماضي، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ورد راموس على التهديدات التي تلقاها بالقتل قائلًا قبل مواجهة ويمبلي:” الجماهير لا تتذكر سوى ما حدث في النهائي لكنهم يتجاهلون التهديدات التي تلقيتها أنا وأسرتي وعائلتي”.