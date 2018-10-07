موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يصطدم نادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول، صاحب الوصافة.

ويسعى “الريدز” لمواصلة تفوقه على مانشستر سيتي بتحقيق الفوز الخامس على التوالي بتاريخ مواجهات الفريقين، إذ استطاع ليفربول أن يتغلب على الفريق السماوي بنتيجة 4 – 3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، قبل أن يحق الفوز ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة 3 – 0، و2 – 1، على الترتيب.

كما تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما في يوليو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

في المقابل، يسعى سيتي للسير على خطى ليفربول بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وكسر نحس ملعب “آنفيلد” بعدما تذوق مرارة الهزيمة أمام “الريدز” مرتين في الموسم الماضي.

ويدرك غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ويخطط المدرب الإسبانى لإرباك حسابات يورغن كلوب المدير الفنى لنادي ليفربول، بإشراك أحد الثنائي كيفن دي بروين، وبنجامين ميندي، العائدين من الإصابة، وابتعد دي بروين عن المشاركة في المباريات منذ إصابته في أربطة الركبة خلال التدريبات في أغسطس الماضي، بينما ابتعد ميندي لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في القدم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث من خلال شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وخصصت الشبكة قناة “Bein Sports HD2” لإذاعتها، ويعلق عليها خليل البلوشي.