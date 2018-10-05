مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يكون كيتا مفاجأة كلوب في مواجهة غوارديولا؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن نابي كيتا لاعب وسط ليفربول قد يشارك أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل رغم إصابته في ظهره ونقله للمستشفى خلال مباراة نابولي يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وخرج اللاعب الغيني على محفة طبية في منتصف الشوط الأول في المباراة التي أقيمت في نابولي وانتقل على الفور إلى مستشفى برفقة طبيب النادي حيث خضع بموافقته لعدد من الفحوصات الطبية الوقائية لتقييم حالته.

وقد يدفع به المدير الفني الألماني يورغن كلوب في التشكيلة الأساسية أمام سيتي على ملعب أنفيلد، حيث رد كلوب على أحد الصحفيين بخصوص كيتا قائلا “لست متأكدا بنسبة مئة في المئة من معاناته بتقلصات في ظهره. لذا يتعين علينا الانتظار قليلا”.

وسيشارك كيتا في التدريبات يوم السبت عشية المباراة التي ستقام في أنفيلد مع التأكيد على أن مشاركة كيتا ستمثل دفعة معنوية كبيرة لليفربول الذي لم ينتصر في ثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات.

وسيعود مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الملعب الذي شهد أسوأ هزيمتين له في الموسم الماضي، حيث خسر مرتين في أنفليد 4-3 في الدوري الممتاز والثانية بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.