أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.. شباك أبناء مورينيو تستقبل ثنائية مبكرة (فيديو)

سجل روبرت كينيدي نونيس ووشينوري موتو ثنائية مبكرة في شباك مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين بملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 7و10.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات في جميع المسابقات، حيث يعيش مانشستر يونايتد أيامًا صعبة، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابى 1/1 أمام ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، بجانب الخروج من بطولة كأس الرابطة من الدور الثالث أمام ديربى كاونتي، أحد أندية دورى الدرجة الأولى بركلات الترجيح، علمًا بأن المباراتين أقيمتا على ملعب “أولد ترافورد”، كما تذوق مرارة الهزيمة السبت الماضي أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط فقط، ليكمل رحلة السقوط بالتعادل السلبي مع فالنسيا الإسباني بملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا فى الوقت الذي تضاءلت فيه آمال الفريق، في المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في ظل اتساع الفارق بينه وبين ناديَيّ مانشستر سيتي وليفربول إلى 9 نقاط، بعد مرور 7 مراحل فقط على انطلاق المسابقة، بينما يملك نيوكاسل يونايتد نقطتين فقط في المركز الـ18.