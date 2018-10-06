مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.. جماهير “الشياطين الحمر” يضعون صورة زيدان أمام أولد ترافورد

وضعت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد صورة كبيرة للفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، أمام ملعب “أولد ترافورد” قبيل مواجهة فريقهم لنيوكاسل في الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبرت جماهير الفريق الإنجليزي عن رغبتها في رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتعويضه بالأسطورة الفرنسي، الذي قدم استقالته من تدريب ريال مدريد بعد الفوز باللقب الـ13 لدوري أبطال أوروبا، والثالث على التوالي للمدرب الفرنسي.

ويواجه المدرب البرتغالي ضغطًا كبيرًا من الجماهير، وترددت أخبار حول نية الإدارة إقالته، مهما كانت النتيجة أمام نيوكاسل قبل أن يتوصل بدعم جديد، لكنه يبقى مؤقتًا في انتظار تحسن نتائج الفريق.

ودخل مورينيو في خلاف مع لاعبيه وأبرزهم النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي سحب منه شارة القيادة، ويبقى زيدان أبرز مرشح لخلافته رغم ظهور أسماء أخرى في وسائل الإعلام.