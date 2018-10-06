داير يمنح توتنهام انتصارًا صعبًا ويدفع كارديف لتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تواصلت معاناة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد طرد أحد لاعبيه في الخسارة 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير على استاد ويمبلي، اليوم السبت.

وسجل داير أول أهدافه في الدوري الممتاز منذ أبريل/ نيسان 2017 عقب مرور ثماني دقائق بعد أن وصلت الكرة إلى اللاعب الإنجليزي ليسجل من مسافة قريبة.

وأضاع سون هيونغ-مين ولوكاس مورا مجموعة من الفرص الجيدة كانت كفيلة بتعزيز تقدم توتنهام قبل نهاية الشوط الأول.

وطرد لاعب من كارديف سيتي صاحب الروح القتالية الكبيرة في الدقيقة 57، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جو رالز بسبب اندفاع عنيف نحو مورا الذي كان ينطلق بسرعة كبيرة، وفشل توتنهام في إضافة المزيد إلى حصيلته من الأهداف، لكنه حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم.

وعقب نهاية فترة التوقف الدولية، سيتوجه توتنهام للقاء وست هام يونايتد يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما سيستضيف كارديف منافسه فولهام في نفس اليوم.