مانشستر يونايتد يقيل جوزيه مورينيو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أمس الجمعة، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فقدت الثقة في مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، وقد تقيله من منصبه مطلع الأسبوع الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن إدارة مانشستر يونايتد فقدت الثقة في مورينيو، بعد نتائج الفريق السلبية وتوتر علاقته مع عدد من لاعبيه أبرزهم الفرنسي بول بوغبا.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطّلعة أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة، ما ينذر بإقالة مورينيو مهما كانت النتيجة أمام نيوكاسل، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وحصد مانشستر يونايتد 10 نقاط من 7 مباريات في الدوري المحلي، ويحتل المركز العاشر، كما أنه لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات، وودع بطولة كأس الرابطة أمام فريق متواضع (ديربي كاونتي).

وأشارت “ميرور” إلى أن مورينيو أثار غضب لاعبي ومشجعي وموظفي النادي في الفترة الأخيرة، وأن صبر مسؤولي مانشستر يونايتد وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي إد وودوارد، قد نفد.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فإن لاعب مانشستر يونايتد السابق، مايكل كاريك، ومساعد المدرب البرتغالي الحالي، سيتولى القيادة الفنية خلفًا لمورينيو، وبشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تضع أنطونيو أنطونيو كونتي وماوريسيو بوكيتينو، ضمن المرشحين لقيادة الفريق بداية من الصيف المقبل

وعقد مورينيو مؤتمرًا صحفيًا أمس الجمعة بلغت مدته 3 دقائق و32 ثانية، وكان عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي، الأمر الذي أثار حفيظة الصحفيين المتواجدين.

وأطلقت جماهير مانشستر يونايتد صافرات الاستهجان على ملعب “أولد ترافورد”، بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام فالنسيا في دوري الأبطال، والتي انتهت بالتعادل 0/0