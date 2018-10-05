ماذا قال هازارد عن مستواه الجيد وطموح تشيلسي هذا الموسم؟

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد في حوار مع صحيفة “سبور بيبل” عن مستواه المميز في بداية الموسم، وأهداف فريقه تشيلسي في الموسم الحالي، وأفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النجم البلجيكي حول نجوم الدوري الإنجليزي: “في الدوري الإنجليزي لدينا عدة نجوم من الصنف الأول في العالم، سيرجيو أغويرو أحدهم، وأيضًا دي بروين رغم كونه مصابًا حاليًا، ومحمد صلاح أفضل لاعب في الموسم الماضي، ونغولو كانتي أحد أفضل لاعبي فريقي.”

وأضاف متحدثًا عن مستواه: “حاليًا أحس بكوني أقدم مستوى جيدًا، بعد شهرين قد يتغير كل شيء، حاليًا كل شيء جيد، ألعب بشكل جيد بالنسبة لي، لكن علي أن أستمر في الفوز باللقاءات.”

وتحدث النجم البلجيكي عن طموح فريقه تشيلسي: “العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والفوز بكأس أو لقب الدوري أو لقب الدوري الأوروبي سيكون الأمر رائعًا.”

وأكد هازارد أن تحقيق طموحات فريقه ليست سهلة لكون 3 أو 4 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، تنافسه بقوة وتملك بدورها حظوظًا للفوز بالألقاب المحلية.

وترشح هازارد لجائزة أفضل لاعب شهر أيلول/ سبتمبر الماضي رفقة الفرنسي أليكسندر لاغازيت، والإنجليزي رحيم ستيرلنغ وهما أبرز منافسيه على لقب الجائزة.