جوزيه مورينيو يطالب لاعبي مانشستر يونايتد بالانتفاض أمام نيوكاسل

يرى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن هناك “العديد من الأسباب” وراء تراجع الأداء هذا الموسم، وقال للصحفيين اليوم الجمعة إن مواجهة نيوكاسل يونايتد غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون صعبة.

ويسعى مانشستر يونايتد لإنهاء سلسلة من 4 مباريات متتالية دون أي انتصار في المسابقات كافة.

وزادت الضغوط على المدرب البرتغالي خلال الأسابيع الأخيرة عقب 10 مباريات في الموسم أسفرت عن الفوز في أربع والتعادل في 3 وخسارة مثلها.

وكانت إحدى المباريات التي انتهت بالتعادل أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية وحسمها الفريق بالفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ليودع فريق مورينيو كأس رابطة الأندية الإنجليزية مبكرًا.

وقال مورينيو عن فريقه القابع في المركز العاشر في الدوري متأخرًا بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعد 7 جولات: “يمكنا أن نؤدي بشكل أفضل كثيرًا لحصد النقاط التي نريدها”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي متوتر استغرق نحو 3 دقائق ونصف “نعم اعترف (بأن النتائج ليست جيدة بشكل كاف)”.

وفي رده على سؤال للصحفيين بشأن أسباب معاناة الفريق رد مورينيو “لأسباب عديدة ومختلفة” لكنه رفض التوضيح.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الانتصار على ملعبه منذ الفوز 2/1 على ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية للموسم وشهدت أروقة النادي العديد من الخلافات خارج الملعب بينها تقارير تتحدث عن خلاف بين المدرب وبول بوغبا لاعب الوسط ما أثّر على تركيز الفريق.

ويعاني نيوكاسل أيضًا حيث لم يحقق أي انتصار في 7 مباريات ويحتل المركز الثامن عشر.

وأضاف مورينيو “ندرك أن منافسنا يحتاج للنقاط أيضًا. إنهم يملكون مدربًا جيدًا للغاية (رفائيل بنيتيز). يقدّم نيوكاسل أداءً منظمًا أمام الأندية صاحبة المراكز المتقدمة في المسابقة.

“النتائج التي حققها نيوكاسل أمام فرق المقدمة لم تمنحهم أي نقاط هذا الموسم لكن هذه المباريات انتهت بنتائج متقاربة للغاية وكانت صعبة على المنافسين لذلك نتوقع خوض مباراة صعبة”.