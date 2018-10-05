أليكسيس سانشيز يطلب من وكيله إيجاد بديل لمانشستر يونايتد

وصلت علاقة المهاجم أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه جوزيه مورينيو لمرحلة الانهيار حيث طالب الدولي التشيلي وكيل أعماله لإيجاد حل لهذا الأمر.

وتجاهل المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يحصل على 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا مدربه عقب التعادل السلبي مع فالنسيا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وتعرض سانشيز مهاجم برشلونة وآرسنال السابق لانتقادات الجماهير وتم استبداله للمرة الرابعة في نفس عدد من المباريات خلال لقاء فالنسيا.

ويتعرض مانشستر يونايتد لضغط كبير بعدما قضى 5 مواسم دون إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يضم هذا الموسم سوى لاعب الوسط البرازيلي فريد والمدافع البرتغالي ديوغو دالوت والحارس لي غرانت.

وبدا سانشيز غاضبًا للغاية عقب استبداله ومشاركة ماركوس راشفورد بدلًا منه في الناحية اليسرى، حيث اصطدم المهاجم بانتظام مع المدير الفني البرتغالي بسبب تراجع دوره في الفريق.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن مصدر مقرب من اللاعب “لقد سئم تمامًا. الفكرة التي جعلته ينضم لهذا الفريق لم يتم تنفيذها. إنه يعلم أنه لا يستطيع الرحيل الآن، لكنه يجري محادثات مع وكيله حول ما يمكنهم فعله لمحاولة تسوية الوضع”.

ولم يكن سانشيز حتى على مقاعد البدلاء في آخر مباراة بالدوري خلال الخسارة 1/3 أمام ويستهام رغم انتقاله إلى لندن مع بقية الفريق لكنه شارك في مباراة فالنسيا في دوري الأبطال.

وسجل سانشيز هدفين فقط في الدوري وبات يشعر أن قراره بتفضيل مانشستر يونايتد على غريمه المحلي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضي تحوّل من حلم إلى كابوس.

وانضم سانشيز إلى زميله بوغبا في أن علاقتهما مع مورينيو تحولت إلى جحيم وينتظران قرار النادي عقب مباراة نيوكاسل يونايتد على استاد “أولد ترافورد” يوم السبت وما ستسفر عنه بشأن مصير المدير الفني.