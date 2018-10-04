مانشستر يونايتد يدرس إنشاء دورات مياه “لغير محددي الجنس” في أولد ترافورد

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جعل ملعبه “أولد ترافورد” أكثر ترحيبًا وتكاملًا بإضافة دورات مياه تصلح للجنسين دون تمييز وكذلك للأشخاص من أصحاب الميول الجنسية المختلفة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المؤيدين لهذه الخطوة يرونها حلًّا عمليًّا للعديد من المشكلات فضلًا عن أنه سيكون مناسبًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وللأباء والأمهات الذين يصطحبون أطفالهم للملعب.

وتوفر وزارة الداخلية البريطانية والقناة الرابعة وكذلك هيئة الإذاعة البريطانية BBC دورات مياه محايدة جنسيًّا في مقرها الرئيس.

والآن يبحث يونايتد في تنفيذ هذه الفكرة ليصبح أول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز يملك في ملعبه دورات مياه تصلح لكل الأجناس.

لكن هذه الفكرة لا تلقى قبولًا من الجميع؛ إذ يزعم البعض أن تنفيذ هذه الفكرة سيقلل من المساحات الآمنة للمرأة في الملعب.

في المقابل تخلَّص نادي سوانسي سيتي من هذه المشكلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حينما أوضح على تذاكر مبارياته على ملعبه نوعية جنس كل مشجع حيث يمكن لكل من يمكنه استخدام دورات المياه المخصصة للرجال والنساء أن يوضّح ذلك على التذكرة.