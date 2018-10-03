“المطار” يكشف رفاهية سيارات لاعبي مانشستر سيتي (صور)

لم يستغرق خروج لاعبي مانشستر سيتي من مطار المدينة الإنجليزية وقتًا طويلًا، حيث وضع كل منهم سيارته الفارهة أمام أبواب المطار، وبعد العودة من ألمانيا، عقب الفوز على هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا، استقل كل منهم سيارته وعاد إلى منزله سريعًا.

وعقب الانتهاء من إجراءات الوصول، ركب كل منهم سيارته التي كانت تنتظره خارج مبنى الركاب رقم 1 في مطار مانشستر، لكن المثير في الأمر مدى رفاهية وفخامة كل سيارة.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية سيارات اللاعبين خارج المطار، حيث كشفت عن سيارة كل من البرازيلي إيدرسون والألماني ليروي ساني وكايل واكر وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ وغابريل غيسوس، خارج مطار مانشستر.

وفتح ووكر سيارته “بينتلي بينتايغا” وركبها سريعًا وغادر المطار، بينما انتظرت سيارة فارهة من علامة مرسيدس (سي-كلاس) غيسوس خارج المطار.

ووقفت السيارات في صف واحد خارج المطار، حيث استقل إيدرسون سيارته الرياضية من علامة “رينغ روفر”، وساني سيارة “بنتلي كونتنتال”، وسيلفا “مرسيدس GLE”، وسترلينغ مرسيدس من الفئة S صالون.

وعاد لاعبو حامل لقب الدوري الإنجليزي والمتصدر الحالي إلى البلاد في حالة معنوية مميزة، عقب تحويل تأخرهم في الدقيقة الأولى عبر هدف الجزائري إسحاق بلوفضيل، إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف عبر سيرغيو أغويرو والإسباني المخضرم ديفيد سيلفا.

ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا الآن المركز الثاني في المجموعة السادسة، بعد أن خسر مباراته الأولى على أرضه أمام أولمبيك ليون الفرنسي الشهر الماضي.

ويستعد سيتي، الذي أجرى تدريبًا في ألمانيا، يوم الأربعاء، قبل العودة إلى مانشستر، لمواجهة ليفربول في قمة بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.