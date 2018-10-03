بعد أزمته مع مورينيو.. مانشستر يونايتد يمنع بوغبا من الإدلاء بأي تصريحات

كشف الفرنسي بول بوغبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه ليس مسموحًا له الإدلاء بأي تصريحات، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأربعاء.

ولم يدلِ بأي تصريحات عقب تعادل فريقه سلبيًا مع فالنسيا الإسباني، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفض العديد من لاعبي مانشستر يونايتد الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة الأمس، فيما قال بوغبا (25 عامًا) للصحفيين: “ليس مسموحًا لي الإدلاء بأي تصريحات”.

وأضاف، موجهًا حديثه للصحفيين: “هل تريدون موتي ؟”.

وساءت العلاقة بين بوغبا والمدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، بشكل هائل في الفترة الماضية، تزامن مع تقديم الفريق لأسوأ بداية له في أي موسم بالدوري الإنجليزي منذ 1989.

وشهدت الفترة الماضية قرارًا من مورينيو بتجريد بوغبا من شارة قيادة الفريق، إذ كان القائد الثاني لمانشستر يونايتد.