باريس سان جيرمان يستعد لخطف بوغبا بمبلغ ضخم

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض مالي ضخم لبول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد والفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الحالي بعد وصول علاقته مع مدربه جوزيه مورينيو إلى طريق مسدود.

وتحدثت تقارير عن مشاكل بين المدرب ولاعبه البارز ما تسبب في حرمان الفرنسي من موقعه كثاني قائد للفريق إضافة إلى تكهنات باحتمال أن تكون أيام مورينيو في أولد ترافورد باتت معدودة.

وتشمل مشاكل بوغبا مع مدربه خلافا حدث في ملعب التدريب صورته شبكة “سكاي سبورتس” حيث طرد مورينيو لاعب الوسط البارز من الملعب.

وحال إقالة مورينيو من المرجح أن يبقى بوغبا في “أولد ترافورد” رغم اهتمام برشلونة ويوفنتوس وأخيرًا باريس سان جيرمان.

وذكرت صحفية “صن” البريطانية أن النادي المملوك لجهات قطرية انضم للأندية التي تسعى خلف بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا، حيث يحرص الفريق الشهير على ضم لاعب الوسط الدولي.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي تحقيقًا بشأن مزاعم بأنه خالف قواعد اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) لكن النادي الباريسي واثق في تجاوز هذا الأمر واستمرار التعاقد مع لاعبين جدد.

ورفض بوغبا الانضمام إلى باريس سان جيرمان في 2016 وفضل العودة ليونايتد من يوفنتوس مقابل صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

ويتمتع بوغبا بعلاقة صداقة قوية مع كيليان مبابي ونيمار ووجوده إلى جوارهما لا شك ستفيد كثيرًا النادي الفرنسي في المنافسة المحلية والأوروبية.