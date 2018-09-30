“مهما كان الثمن”.. غوارديولا طالب مانشستر سيتي بشراء عقد مبابي من باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي، البالغ 19 عامًا، لاعب باريس سان جيرمان، وطلب من إدارة الفريق العمل على جلبه مهما كان الثمن.

وحسب الصحيفة فالمدرب الإسباني يعتقد أن النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم روسيا 2018 برفقة منتخب فرنسا قادر على مساعدة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب مانشستر سيتي في دفع مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لإقناع الفريق الفرنسي بالتخلي عن نجمه، وهو مبلغ يفوق ما دفعه باريس سان جيرمان للتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة والذي كلفهم 190 مليون جنيه إسترليني.

وحسب الصحيفة، فقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الخاصة باللعب المالي النظيف تدين باريس سان جيرمان وتدفعها لبيع أحد نجومها لتجنب العقوبات والمنع من المشاركات القارية.

ويحتاج مانشستر سيتي لبيع بعض لاعبيه لشراء النجم الفرنسي، كما أن الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ لم يمدد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

ويرغب ريال مدريد بدوره في الانقضاض على النجم الفرنسي حال معاقبة باريس سان جيرمان، وقد يكون منافسًا قويًا لمانشستر سيتي في الصفقة.

ويأمل مالكو الفريق الإنجليزي في تلبية رغبة المدرب الإسباني الذي جلب للفريق الاستقرار الفني والتفوق في إنجلترا ويأملون في النجاح قاريًا.