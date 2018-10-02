مانشستر سيتي يخطف فوزًا مثيرًا من هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا

عاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى طريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقلب تأخره أمام مضيفه هوفنهايم الألماني إلى فوز 2-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وتقدم هوفنهايم بهدف سجله إسحاق بالفوضيل بعد مرور 50 ثانية من بداية المباراة، وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة عن طريق سيرجيو أغويرو، ثم أضاف ديفيد سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 86.

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليقفز للمركز الثاني مؤقتًا، بفارق الأهداف خلف ليون، الذي يواجه شاختار دونيتسك في وقت لاحق اليوم، وقد توقف رصيد هوفنهايم عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وكان مانشستر سيتي قد خسر في الجولة الأولى أمام ليون 1-2، بينما تعادل هوفنهايم مع شاختار دونيتسك 2-2.