أهداف مباراة مانشستر سيتي وهوفنهايم.. بلفوضيل يضع الفريق الألماني في المقدمة.. وأغويرو يتعادل (فيديو)

سجل إسحاق بلفوضيل الهدف الأول لفريق هوفنهايم في شباك مانشستر سيتي في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “راين نيكار أرينا” ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وجاء هدف الفريق الألماني في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

ومباراة هوفنهايم ومانشستر سيتي هي الأولى التي تجمع بينهما في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ويفتقد الفريق السماوي في مباراة اليوم لجهود الثنائي كيفين دي بروين الذي عاد للتدريبات أمس بعد غياب دام 47 يومًا بسبب الإصابة، كذلك بينجامين ميندي.

ولكن سيرجيو أغويرو تعادل للسيتي في الدقيقة الثامنة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة السادسة دون رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ليون الفرنسي بنتيجة 1 – 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، بينما هوفنهايم برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله مع شاختار الأوكراني في الجولة الأولى بنتيجة 2 – 2.

ويدرك مانشستر سيتي أن الهزيمة في مباراة اليوم ستهدد آماله في التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات السبع الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول صاحب الوصافة.