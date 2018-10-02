أهداف مباراة مانشستر سيتي وهوفنهايم.. بلفوضيل يضع الفريق الألماني في المقدمة.. وأغويرو يتعادل (فيديو)

سجل إسحاق بلفوضيل الهدف الأول لفريق هوفنهايم في شباك مانشستر سيتي في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “راين نيكار أرينا” ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
وجاء هدف الفريق الألماني في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.
ومباراة هوفنهايم ومانشستر سيتي هي الأولى التي تجمع بينهما في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ويفتقد الفريق السماوي في مباراة اليوم لجهود الثنائي كيفين دي بروين الذي عاد للتدريبات أمس بعد غياب دام 47 يومًا بسبب الإصابة، كذلك بينجامين ميندي.
@OnsidearV pic.twitter.com/zPDJ1aTxdf
— @namoha12344321 (@namoha12344321) October 2, 2018
ولكن سيرجيو أغويرو تعادل للسيتي في الدقيقة الثامنة.
— PLS_Goals (@PLS_goals10) October 2, 2018
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة السادسة دون رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ليون الفرنسي بنتيجة 1 – 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، بينما هوفنهايم برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله مع شاختار الأوكراني في الجولة الأولى بنتيجة 2 – 2.
ويدرك مانشستر سيتي أن الهزيمة في مباراة اليوم ستهدد آماله في التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات السبع الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول صاحب الوصافة.