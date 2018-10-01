كلوب مدرب نادي ليفربول: محمد صلاح ليس سعيدًا بنفسه

شدّد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على أن نجمه محمد صلاح، “ليس سعيدًا بمستواه الحالي”.

وشارك صلاح خلال مواجهة تشيلسي، يوم السبت، أساسيًا، ولكنه خرج في الدقيقة 66 لصالح السويسري شيردان شاكيري.

وقال كلوب، في تصريحات لصحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، ردًا على سؤال بشأن شعور الدولي المصري، بقوله: “بالطبع صلاح ليس سعيدًا بنفسه، كيف يمكن أن يكون؟”.

وأضاف: “هذا وضع طبيعي، ولذلك أنا موجود كمدير فني، وسوف نتحدث عن ذلك، والأمر سهل بالنسبة لي لأنني لا أقرأ الصحف، ولكن اللاعبين يفعلون”.

وتابع: “في نهاية الموسم سيقول الناس نحن آسفون لما قلناه، وكل شيء جيد، وطالما صلاح يؤدي المطلوب منه، فأنا راضٍ تمامًا”.

وفي نفس السياق، تحدث المدافع فيرجيل فان ديك بقوله: “بالطبع صلاح سيعود للتسجيل، والموسم لا زال طويلًا ونحن لم نلعب سوى 7 مباريات فقط، هو يعمل بجد في التدريبات، ولا يزال هو نفسه، ويحتاج للقليل من الحظ”.

وأتم: “لست قلقًا عليه، ويجب ألا يشعر هو أيضًا بالقلق، كانت لديه مباراة صعبة، ولكن ذلك جزء من كرة القدم”.