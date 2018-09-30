كلوب: مباراة ليفربول ضد تشيلسي لم تكن أفضل مواجهة في مسيرة محمد صلاح

شدد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في أفضل أحواله خلال مباراة تشيلسي، أمس السبت، والتي تعادل خلالها الفريقان (1-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”: “لم تكن أفضل مباراة في مسيرة صلاح بكل تأكيد، مباراة بهذه الجودة تجعلك لاعبًا من الطراز العالمي، يمكنك أن تفشل أو تهدر فرصة، هذه الأمور تحدث، ولكنه يريد أن يكون حاسمًا، يريد التسجيل في هذه المواقف”.

وأشار كلوب إلى الفرصتين اللتين أهدرهما صلاح خلال المباراة، قائلًا: “الكرة الأولى التي أهدرها لم يكن في موقف مناسب، أما الكرة الثانية فقام بتمريرها، لماذا؟ كان بإمكانه الحسم مرّة أخرى”.

وأتم: “إتقان اللمسة الأخيرة في إنهاء الفرص يحتاج للتدريب مثل ركوب الدراجة، فلن تستيقظ في الصباح وأنت تجيد هذه المهارة، ولكن الأمر يحتاج للعمل”.

وكان كلوب قد قرر إخراج محمد صلاح في الدقيقة 66 ودفع بجيردان شاكيري، ونجح البديل دانييل ستوريدج في خطف هدف التعادل للحمر ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وشارك صلاح خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.