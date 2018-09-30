مجيبًا “إن شاء الله”.. هازارد يفاجئ متابعيه بالرد على أحد الأسئلة عقب مباراة تشيلسي وليفربول (فيديو)

فاجأ الدولي البلجيكي إيدن هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، محبيه عقب مباراة فريقه ضد ليفربول، بالرد على أحد الأسئلة التي وجهها له إعلامي بالفرنسي باللغة العربية.

ووفقًا للفيديو الذي نشره الصحفي الفرنسي، كلاودي أتشيبا، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب نهاية المباراة، حيث وجه سؤالًا لهازارد، قائلًا “ممكن أن تُسجل 40 هدفًا هذا الموسم؟، ليرد اللاعب البلجيكي بعفوية: “إن شاء الله”.

وتساءل المغردون الذين تداولوا الفيديو بقوّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ديانة هازارد وهل هو مسلم، أو يكون متأثرًا باللاعبين المسلمين الذي جاوروه في الملاعب أمثال ديمبا والدولي المصري محمد صلاح، لاعب تشيلسي السابق وليفربول الحالي.

وهازاد من مدينة لالوفيار البلجيكية التي يتواجد بها عدد كبير من المسلمين المنحدرين من بلدان عربية خاصة من شمال أفريقيا، ولهذا يمكن القول إنه تربّى في بيئة ذات طابع إسلامي، رغم أنه وعائلته ليسوا مسلمين.

ونظرًا لارتباطه بالكثير من العائلات المسلمة طوال فترة تواجده في منزل والده، يحرص هازارد على تهنئة المسلمين بمختلف الأعياد والمناسبات الدينية، مثل: رمضان وعيدي الفطر والأضحى على صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

في تصريحات سابقة للمهاجم السنغالي ديمبا با، لاعب تشيلسي السابق، قال إنه لمس اهتمامًا كبيرًا من هازارد لمعرفة الكثير من الأمور عن الدين الإسلامي، ولهذا بدأ يقرأ القرآن باستمرار ويسأل كثيرًا عن آياته ومعانيها.

وأكد ديمبا با أن هازارد لديه فكرة عامّة عن الإسلام قد تجعله في الأخير يتخذ قراره الصائب.

لدى هازارد مواقف رائعة تجاه الأزمات التي يعيشها المسلمون في كثير من دول العالم، هو كان واحدًا من اللاعبين الذين شاركوا في التوقيع على وثيقة اعتراض ضد منح الكيان الصهيوني حق استضافة بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة.

وواصل هازارد تألقه مع فريقه تشيلسي خلال مواجهة ليفربول، مساء السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل هدفًا رائعًا لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

هازارد الذي انضم لصفوف فريق تشيلسي في عام 2012 قادمًا من نادي ليل الفرنسي، أصبح من أهم الأوراق الرئيسة في صفوف الفريق اللندني والذي يعتمد عليه في تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف الحاسمة.

خاض اللاعب البلجيكي خلال مسيرته مع تشيلسي حتى الآن (308 مباريات) بواقع (23610 دقائق لعب)، سجل (96 هدفًا)، وصنع (77 هدفًا)، أكثر مواسمه تهديفًا في الدوري الانجليزي كان موسم 2016-2017 وسجل (16 هدفًا)، حصل “هازارد” على 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة خلال مسيرته مع البلوز.

أما مع منتخب بلجيكا فقد لعب “هازارد” 96 مباراة دولية بواقع (6660 دقيقة)، وسجل 27 هدفًا وصنع 26 هدفًا.

حصل “هازارد” على 5 بطولات خلال مسيرته مع تشيلسي حتى الآن وهي (الدوري الإنجليزي “2” – كأس الاتحاد الانجليزي “1” – كأس الرابطة الإنجليزية “1” – الدوري الأوروبي “1”)، ويتطلع النجم البلجيكي لزيادة غلته من البطولات مع البلوز في الموسم الحالي.