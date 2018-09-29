هدف مباراة ليفربول وتشيلسي.. هازارد يضع “البلوز” في المقدمة (فيديو)

سجل هازارد الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك ليفربول، في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 7 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هازارد الهدف الأول في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1 × 0 ليفربول | هدف اول تشيلسي هازاردHD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SRiUtY95PG — قل مرحباً ???? (@OORR2202) September 29, 2018

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 18 نقطة، حصدها من 6 انتصارات متتالية محققًا أفضل بداية فى تاريخ مشاركاته في المسابقة، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتى وتشيلسى أصحاب المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، من أجل مواصلة الانفراد بصدارة الدورى الإنجليزى، وتوسيع الفارق مع تشيلسى أحد أبرز المرشحين لحصد لقب “البريميرليغ” هذا الموسم إلى خمس نقاط، بجانب الثأر من الهزيمة التى تعرض لها قبل 3 أيام على ملعب “آنفيلد” أمام تشيلسى بنتيجة 1-2، ليودع بطولة كأس الرابطة من الدور الثالث.