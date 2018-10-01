تقارير.. مورينيو يشعر بالقلق على منصبه في مانشستر يونايتد بعد تلقيه اتصالًا من زيدان

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو أصبح أكثر قلقًا على فقدان منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد، بعد تلقيه اتصالًا من الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، والمرشح الأبرز لخلافته.

وحسب الصحيفة، فالأسطورة الفرنسي اتصل بمورينيو لتوضيح موقفه خوفًا من أن يعتبر البرتغالي أنه يتواطأ عليه من خلفه، وأخبره أنه فقط تلقى استفسارًا من ممثليه إن كان مهتمًا بمنصب مدرب في مانشستر يونايتد.

ويعتقد مورينيو أن ممثلي زيدان ما كانوا سيتحدثون مع موكلهم إن لم يكن تلقوا اتصالًا من إدارة يونايتد.

ورغم الشائعات الكثيرة حول خلافة زيدان لمورينيو، لكن العلاقة بين المدربين جيدة منذ عين البرتغالي مدربا لريال مدريد صيف 2010.

وطلب مورينيو من رئيس الفريق أن يكون مستشاره النجم الفرنسي أكثر قربا للفريق ويحضر تدريبات الفريق واجتماعات اللاعبين ويسافر رفقتهم خلال اللقاءات خارج مدريد وخصوصا في دوري أبطال أوروبا.

كما أشاد مورينيو مرارا بالنجم الفرنسي حين حقق إنجازاته رفقة ريال مدريد كمدرب وخصوصا الفوز الثلاثي بدوري أبطال أوروبا.