لاعبو مانشستر يونايتد ينتظرون إقالة جوزيه مورينيو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن لاعبي مانشستر يونايتد ينتظرون إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير الفني، بعد الخسارة 1/3 أمام ويستهام في الجولة السابعة من الدوري المحلي.

وتلقى مانشستر يونايتد ثالث خسارة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وتعادل في مباراة أخرى، ليقبع في المركز العاشر على لائحة الترتيب.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن لاعبي مانشستر يونايتد يتوقعون إقالة مورينيو من منصبه، بعد أن حقق الفريق أسوأ بداية في الدوري المحلي منذ 29 عامًا، إذ أشارت إلى أن ألكسيس سانشيز، ونيمانيا ماتيتش، وماركوس راتفورد، كانوا متشائمين بعد المباراة أمام ويستهام.

وأضافت الصحيفة أن لاعبي وموظفي الفريق ناقشوا علانية احتمال فقدان مورينهو وظيفته أثناء عودتهم بالقطار إلى مانشستر بعد ظهر السبت.

ونقلت الصحيفة عن إد وودورد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد أنه لا يرغب في اتخاذ قرارات غير محسوبة في ضوء النتائج، لكنها أوضحت أن إد وودورد لا يستطيع الهروب من المشاكل المتنامية وعدم تحقيق الانتصارات.

وكان مانشستر يونايتد قد ودّع مبكرًا بطولة كأس الرابطة بالخسارة بركلات الترجيح أمام كارديف سيتي، كما أن علاقته مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا متوترة جدًا.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه فالنسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.