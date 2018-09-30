ستيفن جيرارد: شيء وحيد يمنع نادي ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قال المدرب ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لنادي غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، وأحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، إن عقبة وحيدة تمنع ناديه السابق من التتويج بلقب البريمرليغ.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” عن جيرارد قوله اليوم الأحد: “أعتقد أن الشيء الوحيد الذي لا يمتلكه ليفربول لحصد لقب البريمرليغ هو الخبرة”.

وأضاف جيرارد “عندما كنا نقترب من الفوز باللقب، كنت دائمًا أشعر أنه لا يزال ينقصنا شيء ما، الآن أرى أن الفريق ليس لديه أي نقاط ضعف فنية، فهذا الفريق أقوى بكثير من الفريق الذي لعبت فيه، إنه أفضل نسخة من ليفربول منذ فترة طويلة جدًا”.

وكان ليفربول مع قائده السابق جيرارد قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 3 مناسبات أعوام 2002 و2009 و2014، لكنه فشل في حصد اللقب، ليغادر اللاعب الفريق عام 2015 إلى لوس أنجليس غلاكسي.

وكان جيرارد مع ليفربول عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004/2005، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية، وسجل مع الفريق 185 هدفًا، وصنع 117 في 710 مباريات، على مدار 17 موسمًا.