ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (صورة)

يتصدر البلجيكي إيدين هازارد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا بستة أهداف، بعد تسجيله في تعادل فريقه مع ليفربول اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلاحقه الثلاثي هاري كين، نجم توتنهام، وسيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، وألكساندر ميتروفيتش ولكل منهم 5 أهداف.

ثم رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، وساديو ماني وماركو أنوتوفيتش وجلين موراي والبلجيكي لوكاكو وكل منهم يمتلك في رصيده 4 أهداف.

وانتهى يوم حافل بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، وفي نهايته تصدر مانشستر سيتي الترتيب العام لجدول الدوري، وجاء ليفربول وصيفًا له.

خاض مانشستر سيتي 7 مباريات لم يهزم في واحدة منها؛ إذ فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وقدم نتائج مبهرة خلال 7 أسابيع في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز السيتنزنز على هيديرسفيلد تاون بسداسية مقابل هدف، وتمكن من تسجيل 5 أهداف دون اهتزاز شباكه في مواجهة منافسه كارديف سيتي، وحصد 19 نقطة متصدرًا الجدول الدوري، متساويًا مع ليفربول، ولكن تصدر بفارق الأهداف.

وجاء ليفربول وصيفًا للمان سيتي، ولكن بنفس عدد النقاط، إذ حصد 19 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد أداء مميز قدمه أمام منافسه ليفربول وتعادل إيجابيا 1-1 .