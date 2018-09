ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (صورة)

يتصدر البلجيكي إيدين هازارد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا بستة أهداف، بعد تسجيله في تعادل فريقه مع ليفربول اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلاحقه الثلاثي هاري كين، نجم توتنهام، وسيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، وألكساندر ميتروفيتش ولكل منهم 5 أهداف.

ثم رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، وساديو ماني وماركو أنوتوفيتش وجلين موراي والبلجيكي لوكاكو وكل منهم يمتلك في رصيده 4 أهداف.

وانتهى يوم حافل بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، وفي نهايته تصدر مانشستر سيتي الترتيب العام لجدول الدوري، وجاء ليفربول وصيفًا له.

The #PL's ???? scorers after an action-packed Saturday ???? pic.twitter.com/7wt4Y7yb1b

— Premier League (@premierleague) September 29, 2018