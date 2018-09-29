ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وتشيلسي وفوز مانشستر سيتي على برايتون (صورة)

تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حرم فريق ليفربول، اليوم السبت، مضيفه تشيلسي من الخروج فائزًا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) بتسجيله لهدف في الوقت القاتل.

وتعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي بهدف لكل منهما في مباراة جاءت مثيرة وسريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة، متخلّفا بفارق الأهداف وراء المتصدّر مانشستر سيتي، فيما صار رصيد تشيلسي 17 نقطة في المركز الثالث.

وتأكدت أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 29 عامًا عندما خسر 3-1 أمام وست هام يونايتد المتعثر، اليوم السبت، ليزيد الضغط على جوزيه مورينيو مدرب الفريق الذي شكك في القوة الذهنية للاعبيه.

وعلى النقيض لم يواجه “سيتي” صعوبة في الفوز على برايتون بفضل ثنائية رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو الذي تبادل تمرير الكرة بشكل رائع مع اللاعب الإنجليزي ليحرز هدفه السابع هذا الموسم بجميع المسابقات.

وأحرز جيمي فاردي، وهاري ماغواير هدفين، ليمنحا ليستر سيتي الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد الذي خسر أول أربع مباريات على أرضه لأول مرة.

وهزَّ هاري كين الشباك مرتين، إحداهما من ركلة جزاء ليزيد توتنهام هوتسبير من متاعب هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب، كما انتصر آرسنال 2-صفر على ضيفه واتفورد، وجاء الهدفان في آخر عشر دقائق، إذ اجتهد فريق المدرب أوناي إيمري لتحقيق فوزه السابع على التوالي بجميع المسابقات.

وأحرز إيفان كافاليرو هدفًا من لمسته الأولى في الدوري الممتاز ليمهد الطريق أمام فوز ولفرهامبتون واندرارز 2-صفر على ساوثامبتون. واستفاد اللاعب البرتغالي من العمل الرائع من أداما تراوري ليواصل الفريق الصاعد حديثًا بدايته المثيرة هذا الموسم.

وعوض جيلفي سيجوردسون إهدار ركلة جزاء ليحرز هدفين، ويقود إيفرتون للتغلب 3-صفر على ضيفه فولهام الذي لم يسبق له الفوز على استاد جوديسون بارك في الدوري.