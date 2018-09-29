آرسنال يواصل الصحوة.. وهاري كين يقود توتنهام للفوز في الدوري الإنجليزي 

واصل فريق آرسنال، اليوم السبت، صحوته وانتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، وتغلب على ضيفه واتفورد بهدفين دون ردٍ ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 15 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن واتفورد صاحب المركز السادس.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 81 جاء التقدم لآرسنال بالنيران الصديقة عن طريق الأيرلندي كريغ كاثكارت بالخطأ في مرماه، وبعدها بدقيقتين أضاف الألماني مسعود أوزيل الهدف الثاني.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، قاد هاري كين فريقه توتنهام إلى عبور مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدفين دون ردٍ.

وجاءت ثنائية “كين” في الدقيقتين 25 و34، والثاني له جاء من ضربة جزاء.

وبذلك، ارتفع رصيد توتنهام إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.