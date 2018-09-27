أوناي إيمري مدرب آرسنال يكشف حقيقة منع يواكيم لوف من لقاء مسعود أوزيل

نفى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، التقارير الصحفية التي تحدثت عن رفضه السماح ليواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، بمقابلة صانع ألعابه، مسعود أوزيل.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن إيمري قوله: “ليس صحيحًا أنني لم أسمح لأوزيل بلقاء يواكيم لوف”.

وأضاف إيمري: “لم تكن لدي أي مشكلة في التدريب، وكل ما تردد غير صحيح”.

وكانت تقاريرسابقة كشفت أن إيمري رفض أن يلتقي أوزيل مع يواكيم لوف وأوليفير بيرهوف في لندن، عشية حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين اجتمع مع بيرند لينو وشكودران موستافي.

وأعلن أوزيل (29 عامًا)، اعتزاله اللعب الدولي مع ألمانيا في يوليو الماضي، واتهم الاتحاد الألماني بالعنصرية تجاهه، علمًا أن أوزيل ينحدر من أصول تركية، واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي وهو ما أثار أزمة كبيرة.