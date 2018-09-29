مانشستر سيتي يهزم برايتون ويعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي “مؤقتًا” (فيديو)

مانشستر سيتي يهزم برايتون ويعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي “مؤقتًا” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

اعتلى فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 29 عبر رحيم سترلينغ، ليخرج أصحاب الضيافة متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز وولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون ردٍ، وبالنتيجة ذاتها، فاز ليستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، وإيفرتون على فولهام بثلاثة أهداف نظيفة.

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