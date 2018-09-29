مانشستر سيتي يهزم برايتون ويعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي “مؤقتًا” (فيديو)

اعتلى فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

الدوري الانجليزي | برايتون 0 × 1 مانشستر سيتي | هدف اول مانشستر سيتي رحيم اسيست ساني HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/NFIior18xO — F (@AAOO3303) September 29, 2018

ودخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 29 عبر رحيم سترلينغ، ليخرج أصحاب الضيافة متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

الدوري الانجليزي | برايتون 0 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي اقويرو هدف رااااائع ???????????????????????? كـــــــاملا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/bGbS26uHeR — F (@AAOO3303) September 29, 2018

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز وولفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون ردٍ، وبالنتيجة ذاتها، فاز ليستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، وإيفرتون على فولهام بثلاثة أهداف نظيفة.