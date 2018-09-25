مانشستر سيتي يهزم أكسفورد يونايتد ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

تأهل فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه على مضيفه أكسفورد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

أنهى السيتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة 36.

كاس الرابطة | مانشستر سيتي 1 × 0 اكسفورد | هدف اول مانشستر سيتي عن طريق خيسوس تمريرة فودين ???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/R84xbzMPBH — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه أكسفورد يونايتد عن التعادل، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 78.

واختتم فيل فودين ثلاثية السيتي في الدقيقة 90 ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

كاس الرابطة | مانشستر سيتي 2 × 0 اكسفورد | هدف الثاني مانشستر سيتي عن طريق رياض محرز HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/lJyETemkR0 — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز بيرتن ألبيون على بيرنلي بهدفين لهدف، ونوريتش سيتي على ويكمب وندررز بأربعة أهداف لثلاثة، وفولهام على ميلوول بثلاثة أهداف لهدف، وبورنموث على بلاكبيرن بثلاثة أهداف لهدفين، وبلاكبول على كوينز بارك رينجرز بهدفين دون رد.